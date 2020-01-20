Пн, 20.01.2020
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  • Хаски, которую сдали в приют из-за вечно удивленного взгляда, обрела любящую семью

Фото ⟩ Хаски, которую сдали в приют из-за вечно удивленного взгляда, обрела любящую семью

ФОТО: instagram.com/huskyhousenj

Хаски по кличке Джубили попала в приют для животных американского города Матаван, штат Нью-Джерси, в 2018 году. Ее владелец, заводчик собак, отказался от нее из-за "брака породы": необычного расположения глаз.

Дело в том, что Джубили всегда выглядит слегка ошарашенной. Из-за этой особенности владелец не мог никому продать собаку, хотя проблем со здоровьем у нее нет, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Медуза.

Джубили прожила в приюте два года, пока некоммерческая организация, занимающаяся помощью хаски, не опубликовала пост с фотографиями глазастой собаки в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всего за пару дней в приют поступило более 150 заявок - любители собак умилялись Джубили, признавались ей в любви, называли самой красивой и выражали недоумение, как такой поразительный взгляд мог кому-то не понравиться.

Вскоре собака нашла новый дом.

Ее забрала семья, которая подавала заявку еще до того, как Джубили прославилась благодаря соцсетям и публикациям крупных изданий вроде CNN.

Теперь собака живет с любящими хозяевами и еще двумя другими хаски. У нее наконец все прекрасно, и она это заслужила.

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