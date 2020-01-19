В эстонском приюте бывший уличный кот мечтает о семье

Самуэль - очаровательный кот, ждущий заботливую семью, которая подарит ему дом. Раньше у Самуэля был дом, но он долгое время бродил по улицам и никто его не искал, пишет Lemmik.
Самуэль находится под опекой приюта и нуждается в собственном доме, сейчас он вынужден находиться в ветеринарной клинике в маленькой клетке, где очень несчастен.
Самуэль - дружелюбный кот, который не боится выражать свои чувства, при первой возможности забирается на руки и любит, когда его гладят. Ему нравится, когда ему дарят внимание и заботу.
Если вы заинтересовались Самуэлем, отправьте письмо на адрес info@kassideturvakodu.ee.