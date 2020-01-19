Финские врачи прямо в берлоге вылечили медведице больной зуб

16-летняя полярная медведица Венера с осени вела себя беспокойно: у нее раскололся зуб, и она не могла толком есть. Осмотреть и вылечить зуб было непросто: трехсоткилограммовую медведицу просто так с места на место не потаскаешь, даже если животному предварительно ввести наркоз. Для лечения Венеры была собрана целая команда врачей, которая в итоге провела операцию прямо в берлоге.

Для ветеринара Хелены Кунтси это был уникальный опыт и профессиональный вызов.

"Я лечила практически всех животных, которые встречаются в зоопарках, начиная от гиен, но белый медведь стал моим пациентом впервые", – смеется Кунтси.

Под стать необычному пациенту был и весь процесс лечения. Самым сложным было переместить в берлогу все необходимые аппараты: рентген, бормашину, аппарат для анестезии и приборы, наблюдающие за показателями функционирования организма медведицы. По понятным причинам аппаратуру нельзя было подготовить заранее: все пришлось делать как можно быстрее после того, как Венера получила укол анестезии.

"С точки зрения проведения лечения место было очень сложным. Из берлоги можно было выбраться только через два узеньких отверстия. Если бы Венера очнулась от анестезии раньше времени, для нас это означало бы верную смерть", - говорит ветеринар.

Лечение зубов у полярных медведей – не самое распространенное занятие в мировом масштабе. Операция, проведенная прямо в берлоге, является уникальной.

Международная команда врачей

Венера начала странно себя вести еще прошлой осенью. Сату Толванен из зоопарка Рануа заметила, что медведица стала вялой и апатичной. Работники видели, что у Венеры явно что-то болит: она отказывалась от еды и лапами пыталась тереть челюсти.

Для того, чтобы избавить Венеру от мучительной боли, была собрана международная команда специалистов под руководством ветеринаров из Рануа Маарит Хююпия и Анне Карттимо-Мякюнен. Ассистентом при операции выступал дантист Копенгагенской университетской ветеринарной лечебницы Ханне Кортегаард. За анестезию отвечали ветеринар из зоопарка Коркеасаари Санна Сайнмаа и ипполог Университета Хельсинки Анна Мюккянен.

Во время предварительного обследования выяснилось, что зуб раскололся, и вариантов лечения было два: либо удалять, либо пломбировать больной клык.

Зуб медведя напоминает собачий

Хелена Кунсти сделала Венере чистку зубных каналов и поставила необходимую пломбу менее чем за час. Вся операция, начиная с анестезии и переноса в берлогу аппаратуры, заняла порядка трех часов.

"Зуб белого медведя напоминает гигантский собачий зуб. Анатомия очень похожа. Разумеется, вес нашей пациентки – это отдельная особенность, которую нужно было учитывать при операции. Мы решили запломбировать, а не удалять клык, поскольку медведю трудно объяснить, что после удаления он должен есть только мягкую пищу и полоскать рану", – смеется Кунсти.