Поразительная преданность: верный щенок сутки не отходил от потерявшейся трехлетней девочки

Девочка пропала в среду, 15 января, заблудившись вдали от дома в штате Южная Австралия. В последние дни на район обрушились сильные ливни, которые, скорее всего, и виноваты в пропаже девочки.

Родители сделали все возможное, чтобы найти ее. К поискам также были привлечены полицейские, вертолеты и добровольцы. Полиция опасалась, что девочку могло унести потоком воды.

Однако в четверг после обеда маленькая Матильда была замечена с вертолета, а верный щенок все еще был с ней.

"Это было прекрасное чувство. Я и моя команда были воодушевлены, я могу только представлять, насколько хорошо чувствует себя ее семья", - рассказал местный начальник полиции.

"Маленький щенок оставался с ней под открытым небом на протяжении всей ночи", - добавил полицейский.