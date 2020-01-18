Сб, 18.01.2020
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  • Поразительная преданность: верный щенок сутки не отходил от потерявшейся трехлетней девочки

Поразительная преданность: верный щенок сутки не отходил от потерявшейся трехлетней девочки

ФОТО: WA Police

В Австралии спустя день поисков была найдена живой и здоровой трехлетняя малышка, которую ни на секунду не оставлял ее джек-рассел-терьер, пишет Rus.TVNET со ссылкой на зарубежные СМИ.

Девочка пропала в среду, 15 января, заблудившись вдали от дома в штате Южная Австралия. В последние дни на район обрушились сильные ливни, которые, скорее всего, и виноваты в пропаже девочки. 

Родители сделали все возможное, чтобы найти ее. К поискам также были привлечены полицейские, вертолеты и добровольцы. Полиция опасалась, что девочку могло унести потоком воды. 

Однако в четверг после обеда маленькая Матильда была замечена с вертолета, а верный щенок все еще был с ней. 

"Это было прекрасное чувство. Я и моя команда были воодушевлены, я могу только представлять, насколько хорошо чувствует себя ее семья", - рассказал местный начальник полиции. 

"Маленький щенок оставался с ней под открытым небом на протяжении всей ночи", - добавил полицейский. 

Девочка была уставшей и испачканной в грязи, однако в остальном - она в порядке, пишет "Би-Би-Си".

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