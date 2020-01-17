Хаски и ее потомство выбросили ночью в лесу

В разговоре с TVNET руководитель приюта Ķepu-ķepā Гундега Бидере рассказала, что ночью с 13 на 14 января поступила информация о брошенной в лесу собаке с щенками. Потомство разбежалось по лесу, но за несколько часов их удалось поймать.

Также удалось выяснить имена владельцев - у собаки был чип, зарегистрированный в Центре сельскохозяйственных данных. Вся информация передана полиции с просьбой завести уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: о жестоком обращении (ст. 230) и нарушении норм содержания (ст.266).

Руководитель приюта в разговоре с TVNET отметила, что хаски - сложная и особенная порода, требующая большого внимания и физических нагрузок, поэтому подходит далеко не всем.

Через две недели щенки-метисы будут готовы к адопции, но, приют будет тщательно оценивать кандидатов, во избежание ситуаций, когда люди не справляются с животным и возвращают в приют.

ФОТО: Facebook/DZAB ''Ķepu-ķepā''

Также Гундега Бидере рассказала, что как только какая-то порода собак становится популярной и завоевывает сердца людей, то через время можно найти уйму объявлений о продаже собак этой породы.

"Печально, что люди разводят животных не с целью сохранить и улучшить породу, а чтобы заработать денег и как можно больше. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что в приют попадают породистые собаки или помесь, так называемые метисы", - рассказывает руководитель приюта.

Гундега Бидере заявила, что ее мнение очень жесткое, но она его не поменяет: очень малый процент питомников ответственно относятся к животным, для большинства это только бизнес, производство. Зачастую животных содержат в неподходящих условиях, а иногда - в совершенное жутких. Например, котов - в маленьких клетках для кроликов.

Обычный человек не всегда осознает, что покупает собаку или кота у плодильщиков-бизнесменов и тем самым поддерживает жестокий бизнес, делится Бидере. Когда есть спрос - есть предложение. Кроме того, зачастую животных продают, лишь бы продать, совершенно не интересуясь, справится ли человек с этой породой, в каких условиях животное будет жить, рассказывает Бидере.

Также иногда под видом породистой собаки продают непонятную помесь - тому пример небольшая собачка в приюте Ķepu-ķepā, которую купили как мальтийскую болонку. Выросло то, что выросло - и оказалось ненужным.

Обитатель приюта Ķepu-ķepā ФОТО: Facebook/DZAB ''Ķepu-ķepā''

Гундега Бидере говорит, что сейчас, в век потребления, животные стали товаром и живой игрушкой.

"Сейчас в законе нет ни одного механизма контроля, который бы позволил свести на нет жестокое обращение с животными. Катастрофически не хватает норм, которые должны соблюдать те, кто животных и разводит, и заводит.

Вместо того, чтобы контролировать эту сферу, Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) активно проверяет приюты. Это не плохо, это нужно, но мы только разгребаем последствия. Никто не дошел до причин", - говорит она.

В качестве примера, какими бывают последствия, Бидере рассказала об одной обитательнице приюта - собаке породы малинуа. Ее хозяин идентифицирован и может взять собаку обратно.