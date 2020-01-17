Люди в панике: по городу уже неделю разгуливает рысь

Рысь видели, например, в районе улицы Роопа и вблизи искусственного озера. В пятницу в редакцию Järva Teataja позвонил проживающий на улице Вабрику мужчина, который рассказал, что видел утром разгуливающую по улице Харидусе рысь. Животное зашло во дворы нескольких домов и казалось, что оно чувствует себя как дома.

Бдительный гражданин отметил, что видео, на которых заснята рысь, могут показаться захватывающими, но на самом деле речь идет об опасном лесном животном и нельзя исключать, что в один момент рысь может на кого-то напасть.

Читатель считает, что рысь может быть больной, поскольку так смело разгуливает по городу. Самую большую опасность, по мнению местного жителя, она представляет для детей и домашних животных. Например, он сейчас не знает, где его кот. Возможно, он где-то бродит, а может, уже стал жертвой рыси.

Заместитель волостного старейшины Тюри Элари Хийс сказал, что вчера рысь разгуливала возле здания Тюриского отделения Департамента окружающей среды. Больное это или здоровое животное, Хийс не смог сказать, но по крайней мере по видео создается впечатление, что с физической точки зрения у рыси проблем нет.

По словам Хийса, город о разгуливающем по городу животном оповестил как Департамент окружающей среды, так и Инспекцию окружающей среды, но получил ответ, что местное самоуправление должно само найти решение этой проблемы. Хийс добавил, что сейчас они написали запрос одному чиновнику из министерства, но ответ пока не пришел.

Пока с животным ничего толком сделать нельзя. Хийс сказал, что рысь является находящимся под охраной видом и застрелить ее нельзя. Кроме того, охотники не могут охотиться в густонаселенных районах. Занимающийся в городе отловом кошек и собак человек, очевидно, не пойдет ловить рысь.

«Конечно, мы обеспокоены, поскольку место лесного животного в лесу. Мы активно ищем решение проблемы», - заверил Хийс.

Опасна ли рысь?

Рыси могут весить до 30 кг, их основной добычей являются зайцы. У рысей несколько видов. В Эстонии живут европейские обыкновенные рыси (Lynx lynx).

Рыси обычно не ловят здоровых и сильных животных. Рысь может напасть только на раненого человека.