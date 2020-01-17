Не ваша? В Харьюмаа по обочине дороги гуляет свинья в ошейнике

«Примерно в 22.50 заметили бегающую по дороге свинью в ошейнике, - описал ситуацию очевидец. – Остановились, попытались как-то помочь. Свинья была очень дружелюбной, ничего не боялась. Хотели найти хозяина, но живущие там люди утверждают, что там никто свиней не держит».

В то время, пока искали владельца, животное убежало, поэтому удержать ее не удалось. Поскольку на дороге свинья вела себя очень опасно, не исключено, что в итоге она попадет под машину. Где она находится сейчас неизвестно, но вероятнее всего, что еще бегает где-то в том районе.