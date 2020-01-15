В Финляндии коров пришлось сдать на убой: синицы заклевали их вымя

Владельцам пришлось даже сдать на убой некоторых коров из-за возникших у них болезней. Явление наблюдалось этой зимой по крайней мере на трех молочных фермах. Первым об этом написала газета Maaseudun Tulevaisuus.

На молочной ферме Вирпи Парпала проблемы начались в ноябре. Птицы попали внутрь коровника во время ремонта, когда двери были открыты. Через некоторое время у коров заметили раны, а после застали синиц за вредительством.

"Этот коровник у нас уже на протяжении 13 лет, и иногда синицы или другие птицы залетали внутрь. Но ничего подобного раньше не случалось", - рассказывает Парпала. Судя по всему, синиц привлекал молочный жир на сосках вымени. Охотясь на него, они серьезно заклевали вымя.

Парпала удивлена лишь тем, что коровы никак не реагировали на клюющих птиц. Чувство боли они выражали лишь тогда, когда их подключали к доильному роботу.

На ферме Парпала птиц выгнали из коровника, но пять коров пришлось отправить на убой. Ферма понесла большие потери.