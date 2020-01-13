Фото ⟩ Мужчина вытащил из ледяного пруда тонущую собаку: хозяйка от животного отказалась

Шум и крики нарушили привычные тишину и спокойствие улиц Раквере, когда люди увидели в пруду возле дома престарелых барахтающуюся крохотную собаку, пишет портал Lemmik.
Местный житель Янек Ээритс был дома, когда в его дверь постучала гуляющая с ребенком в коляске мать, которая искала помощи для барахтавшейся в воде собаки. Янек долго не думал и кинулся в холодную воду на помощь беспомощному животному. Он вытащил собаку, принес ее домой, высушил и согрел. Собака была спокойной, благодарной и вела себя отлично.
Руководитель группы по спасению животных Ляэне-Вирумаа Эрко Эльмик расследовал это дело и выяснил, что собака по кличке Джек принадлежит проживающей в Кунда Юлле. «Она хотела отдать собаку в приют. Не взяли. После этого она хотела усыпить Джека, поскольку он был злым. Ветеринары отказались усыплять здоровое молодое животное», - рассказывает член правления группы по спасению животных Хейки Вальнер, добавив, что поскольку вопросов еще очень много, пока фамилия Юлле не раскрывается.
Как утверждается, Юлле в итоге отвезла двухлетнего пса к родственникам в Раквере и на этом след собаки обрывается. Как он попал в пруд или кто его туда бросил, пока неизвестно. Хозяйка собаку забирать не хочет и на данный момент Джек находится под присмотром группы по спасению животных.