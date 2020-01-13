Фото ⟩ Мужчина вытащил из ледяного пруда тонущую собаку: хозяйка от животного отказалась

Местный житель Янек Ээритс был дома, когда в его дверь постучала гуляющая с ребенком в коляске мать, которая искала помощи для барахтавшейся в воде собаки. Янек долго не думал и кинулся в холодную воду на помощь беспомощному животному. Он вытащил собаку, принес ее домой, высушил и согрел. Собака была спокойной, благодарной и вела себя отлично.

Джека спас из ледяной воды добросердечный местный житель. ФОТО: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

Руководитель группы по спасению животных Ляэне-Вирумаа Эрко Эльмик расследовал это дело и выяснил, что собака по кличке Джек принадлежит проживающей в Кунда Юлле. «Она хотела отдать собаку в приют. Не взяли. После этого она хотела усыпить Джека, поскольку он был злым. Ветеринары отказались усыплять здоровое молодое животное», - рассказывает член правления группы по спасению животных Хейки Вальнер, добавив, что поскольку вопросов еще очень много, пока фамилия Юлле не раскрывается.