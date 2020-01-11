Глобальный кризис: Таллиннский зоопарк собирает средства для пострадавших от пожара животных Австралии

Среди обитателей Таллиннского зоопарка есть австралийские животные – кенгуру Беннета, которым подходит эстонский климат. Их собратьям в родной Австралии сейчас не так комфортно – катастрофические пожары уничтожили около 10 миллионов гектаров земли, и по некоторым данным, погубили более миллиарда животных.