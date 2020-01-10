В Сауэ женщина держала в темном подвале 25 кошек и кормила их объедками: уголовное дело возбуждать не будут

Защитники животных, полицейские и представители Ветеринарно-пищевого департамента (VTA) обнаружили кошачью колонию в неотапливаемом доме в Сауэ еще в декабре. Животных держали в мрачном подвале без освещения, кормили их мясными объедками с кровью.

В течение десяти дней волонтерам MTÜ Loomapäästegrupp, полиции и VTA удалось забрать 25 котов и кошек, почти все были больны. По данным Loomapäästegrupp, Гавер собирала деньги на лечение кошек еще год назад, но до ветеринара животные так и не добрались.

Кошачью колонию нашли в частном доме в Сауэ. ФОТО: Heiki Valner / MTÜ Loomapäästegrupp

Выяснилось, что Гавер всего лишь снимает дом в Сауэ, а владелец недвижимости даже не в курсе того, что женщина держит так много четвероногих. Когда Гавер спросили, зачем она поместила животных в подвал, та ответила, что просто прятала их. Вот только от кого или от чего, она не пояснила.

По оценке Loomapäästegrupp, кошек содержали в плохих условиях, они плохо питались и не получали необходимого лечения. В ветеринарную клинику на Сыле в Таллинне были доставлены 20 животных, и хотя недоедание у них выявлено не было, но у всех были обнаружены несерьезные проблемы со здоровьем. В Ветеринарном центре Хааберсти же при осмотре котенка было зафиксировано истощение на критической стадии.

Коты были обнаружены в подвале. ФОТО: Heiki Valner / Loomapäästegrupp

Поскольку серьезных проблем со здоровьем выявлено не было, у полиции нет оснований возбуждать уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, поскольку это предусматривает особую небрежность по отношению к здоровью и жизни животного. По словам пресс-секретаря полиции Марианне Убалехт, полиция не проводила следственных действий в доме, оставив это для расследования VTA.

Руководящий специалист Пыхьяского отдела VTA Харлес Кауп сказал, что VTA занимается данным случаем на основании закона о защите животных. Кауп уточнил, сначала, 2 декабря, пятерых животных забрал из сада дома специально вызванный волостной управой Сауэ специалист по отлову. Днем позже дом проверили представители VTA и защитники животных, обнаружив еще 20 в подвале.

На сегодняшний день все 25 животных помещены в приюты. «При осмотре ветеринарного врача ни одно животное не находилось в опасном для жизни состоянии», – уточняет Кауп.