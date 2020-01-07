Косуля составила в детском саду компанию своим деревянным собратьям

Директор детского сада Айме Дрейманн не смогла объяснить, как косуля попала на территорию: вчера утром лесной зверь находился во дворе, составляя компанию созданным детьми и их родителями к рождеству деревянным собратьям. «Она могла зайти внутрь через открытые ворота, а могла перепрыгнуть через забор», - предположила руководитель детского учреждения.

Проконсультировавшись со спасателями, работники детсада решили, что не будут гоняться за животным. Они надеялись, что косуля успокоится и с наступлением темноты сама найдет выход.

На ночь все ворота детского сада были оставлены открытыми, но сегодня утром лесная красавица все еще бегала по территории.

Ремонтник детского сада Хельдур Древинг рассказал, что животное казалось напуганным, поскольку шарахалось от передвигавшихся по улице людей и несколько раз подбегало к сетке забора, но наружу так и не вышло.

«Забор примерно 120 сантиметров высотой. Через него она не смогла перепрыгнуть, хотя через более высокие кусты перепрыгивала», - отметила Дрейманн.

Застрявшая на сутки в пярнуском детском саду "Либликас" косуля в итоге выбралась на свободу со стороны улицы Нийду. ФОТО: Урмас Луйк/Pärnu Postimees

Посоветовавшись с вызванными на помощь спасателями, в итоге решили проделать дырку со стороны улицы Нийду. После этого животное стали направлять в ту стороны, и в итоге косуля убежала в сторону парка.

Дрейманн рассказала, что косуля это не первое лесное животное, которое пришло показать себя малышам. «У нас за забором были лиса и зайчики. Видели белок и дроздов, - объяснила директор, по словам которой, бегавшее по двору животное вызывало много эмоций у детей. – Как кино смотрели на большом экране».