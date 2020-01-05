Ворона. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Вороны всегда считались хитрыми и сообразительными птицами. Однако их интеллект, возможно, гораздо более развит, чем мы могли себе представить.

Эту ворону звали Бетти. И она была на пороге славы. Толпа ученых из Оксфорда в изумлении наблюдала, как Бетти совершенно обыденно выбрала кусочек проволоки, затем с помощью подходящего предмета согнула его с одного конца, превратив таким образом в крючок.

Используя этот импровизированный инструмент, ворона достала из пластиковой трубы маленький контейнер с мясом, ловко подцепив его. И приступила к трапезе.

Тогда, в 2002 году, действия Бетти расценили как нечто удивительное. Как обычной вороне удалось решить такую сложносоставную проблему настолько легко и самостоятельно? Ее действия напоминали действия человека. Как писали тогда, это была на редкость умная ворона.

Однако, как мы теперь понимаем, в способностях Бетти не было ничего сверхъестественного.

Спустя много лет после того эксперимента другие исследования показали: новокаледонские вороны в естественной среде занимаются подобными вещами постоянно.

Наблюдателей поначалу поразило поведение Бетти, потому что все выглядело так, будто она на ходу импровизировала, сконструировав на глазах ученых новый инструмент. Точно так же, как инженер, когда он изобретает новый механизм.

В реальности же новокаледонские вороны в поисках еды повседневно используют орудия в виде крючков, сделанные из веток.

Их действия (и действия Бетти) - это не гениальное озарение, а, скорее, отражение их характера.

"Мне не хотелось бы принижать когнитивные способности Бетти, - говорит Кристиан Рац из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия). - То, что мы узнали, заставляет нас вновь оценить, насколько проницательно действовала Бетти".

Новокаледонские вороны принадлежат к тому же семейству врановых, что и галки, грачи, сойки и сороки. В последние годы мозг этих птиц начали изучать более пристально. Без сомнения, некоторые из них демонстрируют впечатляющие познавательные способности.

Но интеллект - дело темное. Что вообще он означает? И почему развивается? Врановые помогают нам ответить на эти вопросы.

Интеллект зависит от развития мозга. У умных приматов (в том числе и человека) специфическая структура мозга, там есть неокортекс (новые области коры головного мозга, которые у низших млекопитающих только намечены, а у человека составляют основную часть коры. - Прим. переводчика). Считается, что это помогает проявлять повышенные познавательные способности.

А у врановых нет никакого неокортекса. У них в процессе эволюции развились плотные группы нейронов, позволяющие воронам обладать схожими умственными способностями.

Такое впечатление, что строение их мозга совершенно не мешает им решать те же задачи, они достаточно гибки, легко адаптируются и изменяют поведение в зависимости от обстоятельств и новой информации.

Это - пример конвергентной эволюции - процесса, при котором возникает сходство между организмами различных систематических групп, обитающих в сходных условиях.

Нам, людям, понятно, почему те вещи, которые делают вороны, полезны. Мы, как и они, полагаемся на умение распознавать угрозу для нас или для других членов нашего сообщества, мы используем в общении жесты.

Рац убежден: некоторые птицы (в том числе новокаледонские вороны, которых он изучает) способны на удивительные вещи.

В работе, опубликованной в начале 2019 года, Рац и его соавторы рассказывают, как новокаледонцы подыскивают стебель растения, подходящий для изготовления крючка.

Как показали эксперименты, вороны находят именно те стебли, которые им нужны, даже если они спрятаны под листьями других растений.

Из чего можно предположить, что птицы выбирают именно тот материал, который наиболее подходит для изготовления инструмента. Вы же не будете пользоваться гаечным ключом, чтобы забить гвоздь, правда?

В естественной среде новокаледонские вороны используют свои орудия, чтобы выковыривать насекомых - например, из коры деревьев. Такое их поведение было заснято на видео.

Вы можете подумать, что некоторые животные сообразительнее других, а человек - на вершине этой пресловутой пирамиды. Конечно, люди, решая жизненные проблемы, полагаются на интеллект. Но это не означает, что мы лучше всех выполняем любую задачу.

Шимпанзе, как отмечает Дакота Маккой из Гарвардского университета, не раз демонстрировали, что обладают лучшей, чем человек, кратковременной памятью. Это, возможно, помогает им запоминать, где, например, можно найти пищу под лесным покровом.

Сравнение интеллекта разных животных - довольно бессмысленное занятие, если учесть, что каждое из них адаптируется к жизни в своей нише. Интеллект - это еще и умение приспосабливаться, специализироваться на чем-либо.

Как говорит Рац, анализ интеллекта ворон не может не учитывать естественную историю этой птицы.

Новокаледонские вороны - далеко не единственные представители животного мира, которые развили в себе способность использовать орудия. Список таких животных велик - в нем и шимпанзе, и попугаи, и аллигаторы, и даже крабы.

Каким-то из живых существ познавательные способности помогают решать повседневные задачи и выживать в этом мире. Другим в этом помогают иные средства. Например, жираф просто вытягивает свою длинную шею, не применяя никаких дополнительных орудий.

Между тем, так называемые умные животные порой выполняют такие задания, с которыми никогда не сталкиваются в естественных условиях.

Посмотрите видео из телесерии Би-би-си Inside the Animal Mind ("Что у животного на уме"): Крис Пэкем наблюдал, как новокаледонская ворона по кличке 007 решала искусственно сконструированную задачу, выполнение которой состояло из восьми разных шагов.

То, что делает 007, куда более эффектно, чем скромные успехи Бетти.

В своей естественной среде птица никогда не столкнется с подобной задачей. И тем не менее она преуспела в ее выполнении, даже когда от нее требовалось составить правильную последовательность шагов. Получается, 007 может планировать свои действия?

Вполне вероятно, что 007 и другие вороны способны на куда большее. Мы просто еще не проверяли все их возможности.

Маккой, как и Рац, тоже изучает новокаледонских воронов. В работе, опубликованной в этом году, она и ее коллеги описали эксперимент, в котором пытались разобраться, влияет ли на настроение птиц использование орудий.

Новокаледонцев натренировали, чтобы они знали - в коробке на одном конце стола больше еды, чем в коробке на другом конце. Потом воронам показывали коробку в середине стола - сколько в ней мяса, было непонятно.

Те птицы, которые перед этим использовали орудия, чтобы достать пищу из контейнера, приближались к таинственной коробке быстрее, чем те, кто орудий не использовал. Что, по мысли Маккой, показывает: использование орудий делает воронов более оптимистичными.

Конечно, нельзя утверждать, что они обязательно "счастливы", добавляет она, но между использованием орудий и ожиданиями явно есть позитивная связь.

Процесс познания, подчеркивает Маккой, может приносить и удовольствие. И становится причиной поведения, которое совершенно не нужно для выживания.

Вороны похожи на нас не только в том, что они умные, но и в том, что иногда используют свой интеллект исключительно для развлечения, как и мы с вами.

У ворон очень развито природное любопытство, говорит Маккой. В птичьем вольере они игриво хватают предметы научного инвентаря и улетают с ними. Молодые птицы особенно любят играть, рассказывает она.

Люди в этом смысле не отличаются от ворон. "У нас огромный мозг, а мы используем его для решения кроссвордов", - замечает она.

Кто-то может сказать, что такие умственные упражнения имеют свой смысл - они помогают тренировать мозг. Но если эти упражнения еще и приносят удовольствие или связаны с получением неожиданного вознаграждения, то такая деятельность добавляет нашей жизни красок.

Новокаледонские вороны, как и мы, как и другие умные животные, обладают воспоминаниями, могут быть в разном настроении, могут строить планы и иметь ожидания. Похоже, что они на удивление готовы к решению сложных задач.

Но познание, как и сама жизнь, - не просто необходимость. Интеллект животных порой имеет удивительные проявления. Горилла, понимающая человеческий язык. Ворона, выполняющая многоступенчатые задания. Попугай, способный шутить.

Природа дала нам ноты. Музыка рождается в мозгу живого существа. Как говорится, границы существуют только у вас в голове.