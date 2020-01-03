Россия поблагодарила Эстонию за спасение медведя Проши

Мурад Керимов написал, что в июле прошлого года к нему обратился гендиректор АНО по сохранению животного мира «Центр спасения медвежат-сирот» Сергей Пажетнов, который попросил помочь вернуть на территорию РФ двух особей бурого медведя, забредших в эстонский лес. Эти медведи Поля и Проша с ушными метками №№ 1701 выросли в центре по сохранению животного мира. Для благополучного выживания в естественной среде была необходима транспортировка этих животных в леса, расположенные на расстоянии не менее 150 км от населенных пунктов, какими территория ЭР не располагает. Чиновник указал также, что один из медведей - Проша - был пойман и доставлен в Таллиннский зоопарк, началась работа над получением необходимых разрешений и документов, а также организация его транспортировки.

«Отлов Проши и его транспортировка в Россию стали серьезной задачей, с которой при сотрудничестве различных ведомств нам удалось успешно справиться», - прокомментировал Рене Кокк, выразив благодарность жителям Валгамаа и охотникам, которые сообщали о перемещениях медведя. Над разрешением этой чрезвычайной ситуации одновременно как в Эстонии, так и в России работали Министерство окружающей среды, Ветеринарно-пищевой департамент и Налогово-таможенный департамент. Таллиннский зоопарк помог с оформлением документов и транспортировкой Проши на территорию РФ. В итоге в середине ноября он был доставлен на родину.

О судьбе сестры Проши - Поли - ничего неизвестно, в Эстонии ее давно не видели. А спасенного Прошу отвезли в расположенный в Тверской области реабилитационный центр для медведей. По данным Министерства окружающей среды, после зимней спячки его выпустят на волю.

ФОТО: Скриншот благодарственного письма

ФОТО: Скриншот благодарственного письма