Объявлено животное года в Эстонии

В год летучей мыши будет уделяться внимание всем видам летучих мышей, которые водятся в Эстонии, - по всей Эстонии пройдет много интересных мероприятий, например, в середине февраля в Эстонском музее природы откроется выставка «Страшная милая летучая мышь». Также эксперты продолжают работать над обеспечением лучшей защиты летучих мышей.

Около половины наших летучих мышей зимой улетают на юг, почти как перелетные птицы, а остальные ищут места зимовки. В нынешнюю холодную погоду у нас осталось восемь видов летучих мышей. Летучие мыши, которые остаются в Эстонии на зиму, в основном находятся в пещерах и подвалах. Зимняя жизнь летучих мышей в Эстонии изучалась более 70 лет.

В этом году летучих мышей нужно напомнить людям, почему посещение больших пещер и подземных туннелей может быть смертельным для летучих мышей. «В этих местах найдены сотни образцов разных видов. Такие большие колонии не терпят постоянных беспокойств», - говорит эксперт по летучим мышам Рауно Калда. «В большой колонии начинается цепная реакция - одна проснувшаяся летучая мышь будит другую. Каждая летучая мышь имеет ограниченный запас жира, чтобы пережить зиму, если ее слишком сильно беспокоить зимой, энергия заканчивается до весны, и животное умирает. Но подвалы - это другое. Идти в подвал за банкой варенья или картошкой не опасно для летучих мышей. Опаснее, если подвалы перестают использовать и они разрушаются», - сказал он.

Нужна и помощь людей: о летних колониях летучих мышей мало сведений, но чтобы лучше понять ситуацию, в которой находятся летучие мыши, нужно знать, где обитают колонии разных видов. В частности, ожидаются сообщения о размножении колоний летучих мышей в зданиях.