Фото ⟩ В Германии вспыхнул пожар в зоопарке, погибли все обезьяны

В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда загорелся обезьянник - все животные погибли.
В зоопарке немецкого Крефельда в результате пожара погибли все обезьяны, сообщает Korrespondent со ссылкой на DW.
Обезьянник загорелся ночью, все животные, которые жили в нем, погибли.
"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не осталось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.
В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожар тушили практически всю ночь.
Пока причины возгорания остаются невыясненными. Полиция начала расследование.
На 2000 квадратных метрах обезьянника, построенного в 1975 году, жили орангутанги, шимпанзе, обезьяны-игрунки, летучие мыши и птицы. При этом орангутангов и шимпанзе еще до 2020 года должны были выселить в отдельное помещение.