Фото ⟩ В Германии вспыхнул пожар в зоопарке, погибли все обезьяны

В зоопарке немецкого Крефельда в результате пожара погибли все обезьяны, сообщает Korrespondent со ссылкой на DW.

Обезьянник загорелся ночью, все животные, которые жили в нем, погибли.

"В 5:50 утра наши наибольшие опасения оказались реальностью. В обезьяннике не осталось животных, которые выжили", - говорится в сообщении.

ФОТО: THILO SCHMUELGEN/REUTERS

В то же время в зоопарке отметили, что огонь не повредил так называемый сад горилл, в котором жила целая семья этих животных. Пожар тушили практически всю ночь.

Пока причины возгорания остаются невыясненными. Полиция начала расследование.