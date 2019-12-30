Ученые: из-за фейерверков воробьи, синицы и вороны находятся в группе риска

Прежде всего, это касается живущих в городе птиц, которые ночью спят, а таких большинство, и в группе риска находятся воробьи, синицы, вороны и водоплавающие птицы, передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

«Обычная птица ночью особо не видит. Поэтому ночью при испуге у них возникает паника. Представьте себе, кто-то придет к вам, поднимет, отправит на час или два бегать, одежду надеть нельзя, а на улице зима и холодно», - объяснил основатель Эстонского общества защиты диких животных Марек Страндберг, который поддерживает отказ от фейерверков в новогоднюю ночь.