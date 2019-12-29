У трех таллиннских собак выявлена чумка

По данным Эстонского общества ветеринаров, у трех собак из Таллинна была диагностирована собачья чумка, пишет Postimees.
Два случая были выявлены в таллиннской ветеринарной клинике EriVet. Обе собаки молодыми и вакцинированными 1-2 раза.
Третий случай чумки был обнаружен в клинике для животных Эстонского университета естественных наук, где подозрение на заболевание возникло в отношении одной и из Таллинна.
Между собой собаки не контактировали. Эстонское общество ветеринаров подчеркивает, что крайне важно вакцинировать своих собак.
Собачья чумка - это мультисистемное вирусное заболевание, которое очень заразно и вызывает высокую смертность. Вирус может вызвать респираторную инфекцию, которая проявляется появлением гноя в носовых пазухах и кашлем. Кроме того, может возникнуть рвота и диарея. В тяжелых случаях могут также возникнуть нервные симптомы - судороги, гипервозбуждение и скованность конечностей.