У трех таллиннских собак выявлена чумка

Два случая были выявлены в таллиннской ветеринарной клинике EriVet. Обе собаки молодыми и вакцинированными 1-2 раза.

Третий случай чумки был обнаружен в клинике для животных Эстонского университета естественных наук, где подозрение на заболевание возникло в отношении одной и из Таллинна.

Между собой собаки не контактировали. Эстонское общество ветеринаров подчеркивает, что крайне важно вакцинировать своих собак.