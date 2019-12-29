Фото ⟩ В Ида-Вирумаа мужчина бросил новорожденных щенят умирать на морозе: это заметил полицейский

В приют для животных Кохтла-Ярве вчера, 28 декабря поступили шестеро щенят. Бедных крох на лесной дороге оставил в коробке некий мужчина. По чистой случайности, а, может быть, волей судьбы в это время там оказался другой мужчина по профессии полицейский, который заметил подозрительную коробку и запомнил номер автомобиля, в который сел мужчина.

Полицейский проверил коробку — в ней уже едва двигались маленькие, черно-белые комочки – щенята, у которых даже еще глаза не открылись. Малыши настолько замерзли, что пробудь они еще хоть немного в лесу, их бы уже не удалось спасти. Полицейский привез бедолаг в приют Grey Dogs, который и сообщил о случившемся в соцмедиа.

Тем временем полицейский патруль отправился в гости к мужчине, который намеренно оставил животных умирать. В будке у дома обнаружилась мать, а вместе с ней еще двое щенят — один живой, другой уже мертвый. Владелец отказался от собаки и щенка, после чего их привезли в приют Кохтла-Ярве. Сегодня все семейство — мать и семеро щенят были доставлены в Таллиннский приют для животных (Loomade Hoiupaik). Состояние щенят стабильное, в приюте обещают о них позаботиться и найти новый дом.

Когда Департамент полиции и погранохраны прокомментирует случай, мы добавим их ответ.

Приют просит помочь им позаботиться о щенятах и их маме:

MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

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