Видео ⟩ Что происходит в эстонском лесу? Смотрите, кого засняла камера

Фотограф природы Тармо Микуссаар по просьбе Järva Teataja в одном лесу Ярвамаа установил камеру, чтобы посмотреть, кого приманит оставленная там еда.
Если на первом видео были засняты косули, а на втором — птицы, на этот раз перед камерой разгуливала одна лиса.
Микуссаар рассказал, что при удачном стечении обстоятельств камера может заснять также лосей, зайцев, куниц, енотовидных собак и даже волка.
Камера настроена так, что если кто-то перед ней начинает двигаться, она записывает 30-секундный видеоклип.