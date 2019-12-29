Видео ⟩ Что происходит в эстонском лесу? Смотрите, кого засняла камера

Если на первом видео были засняты косули, а на втором — птицы, на этот раз перед камерой разгуливала одна лиса.

Микуссаар рассказал, что при удачном стечении обстоятельств камера может заснять также лосей, зайцев, куниц, енотовидных собак и даже волка.