Призыв: поможем собакам из приюта найти новые дома

Руководитель Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс рассказала Virumaa Teataja, что в семь приютов их некоммерческой организации в этом году попало более 760 собак. Более 450 собак после установления личностей хозяев вернулись в свои прежние дома, а 286 четвероногим нашли новые дома.

На данный момент в семи приютах находится всего 45 собак, большинство из которых уже забронированы новыми владельцами. Новых любящих хозяев еще ищут 25 собак, что в несколько раз меньше, чем в прежние годы: например, в конце 2012 года в приютах было 133 собаки, а в прошлом году — 86 собак.

В Вирумааский приют для животных в этом году поступило 64 собаки. К своим прежним хозяевам вернулись 25 собак, а новые дома нашли 40 собак. На данный момент в этом приюте новых хозяев ждут пять собак. Для кошек в этом приюте год выдался необычным — комната для содержания взрослых кошек пуста, все кошки этого приюта к Рождеству нашли новые дома.

По словам Прикс, количество собак в приюте помогла уменьшить как хорошая работа сотрудников приюта, так и добровольцев, а также проведенная впервые в ноябре кампания, в ходе которой людей призывали брать более возрастных собак, то есть тех, кто старше пяти лет. Среди других в ходе этой кампании свой новый дом нашла собака, которая уже почти три года жила в приюте.

«Подходящий к концу год был удачным для приютов, но и 25 бездомных собак слишком много. Наша цель, чтобы свой дом был у каждого животного, - говорит Прикс. - Поэтому мы призываем всех людей, у которых есть возможность, помочь оставшимся в приютах собакам найти новый дом к новому году».

Все отправляемые из приюта в новые дома собаки вакцинированы, чипированы, занесены в регистр домашних животных и, если позволяет возраст, стерилизованы или кастрированы. «В то же время мы рекомендуем людям убедиться, что взятие домашнего животного - это обдуманное решение. Наша цель, чтобы животные всю свою жизнь провели в заботливом доме», - отметила Прикс.

Помимо постоянного дома, для собак можно предложить и временный дом, чтобы помочь о них заботиться и подготовить к переезду в свой настоящий дом.

Информацию о животных, которые в приютах ждут новых хозяев, можно найти на странице приюта. Поближе познакомиться с животными можно в приютах на месте.