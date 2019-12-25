Деды Морозы принесут подарки в зоопарк

В 11 часов Деды Морозы появятся у обитателей Детского зоопарка, в 11.15 у вольера верблюдов, в 11.30 у вольера белых медведей. В 11.45 у мельницы выступают гномики из Танцевальной студии Janne Ristimetsa. Деды Морозы в течение дня побывают также у вольеров рысей, тюленей и макак, у амурских леопардов, енотов-полоскунов, европейских норок, посетят гренландских мускусных быков, носорогов, слонов и карликовых бегемотов в Доме толстокожих, у обитателей Большого тропического дома и у внешнего вольера слона Карла. В 15 часов состоится завершение праздничного дня в Центре экологического образования, горячие напитки и пипаркоки.