Деды Морозы принесут подарки в зоопарк

В предстоящую субботу 28 декабря с 11 до 15 часов на радость животным зоопарк посетят Деды Морозы Эстонского общества Дедов Морозов.
Для крупных и не очень обитателей зоопарка Деды Морозы совместно с гномиками Таллиннского английского колледжа, Таллиннского Reval Klub клуба Lions Club, организации AS Vunder и Общества друзей Таллиннского зоопарка приготовили подарки.
В 11 часов Деды Морозы появятся у обитателей Детского зоопарка, в 11.15 у вольера верблюдов, в 11.30 у вольера белых медведей. В 11.45 у мельницы выступают гномики из Танцевальной студии Janne Ristimetsa. Деды Морозы в течение дня побывают также у вольеров рысей, тюленей и макак, у амурских леопардов, енотов-полоскунов, европейских норок, посетят гренландских мускусных быков, носорогов, слонов и карликовых бегемотов в Доме толстокожих, у обитателей Большого тропического дома и у внешнего вольера слона Карла. В 15 часов состоится завершение праздничного дня в Центре экологического образования, горячие напитки и пипаркоки.
Участие в мероприятии по цене по зимнему льготного билета, кассы будут работать до 15 часов, а прогуливаться по зоопарку можно до 17 часов.