В Исландии замерзли насмерть десятки лошадей: их замело снегом

Дело в том, что традиционно фермеры не создают стойла для лошадей и животные находятся круглогодично на воздухе. Сильный снежный шторм стал дня них огромным испытанием, поскольку бедных животных просто замело снегом, они находились без еды и воды несколько суток.

«К лошадям не было доступа почти три дня, их даже было не видно», – говорит ветеринар Сигридюр Бьёрнсдоттир в новостях Общественно-правового вещания Исландии. По ее словам, 99 процентов лошадей, ставших жертвой шторма, смогли выжить. Также ветеринар утверждает, что за все 25 лет ее работы, она не видела такого сильного шторма. По ее словам, фермеры делали все возможное, чтобы спасти животных.