Забавная галерея: в Южной Эстонии белка атаковала рождественские украшения

«Мы видели, что шапки гномиков порваны, но подумали, что в детском саду орудует вандал. Однажды шла на работу и увидела, что около у шапок возится белка. Шапку разгрызли в лохмотья. Когда я делала фотографию, она засовывала белый ватин себе в рот. Его раскидал здесь шторм. Стала бояться, что если она его проглотит, то умрет. Но коллеги сказали, что она его не ест, а скорее использует для гнезда», - рассказала о встрече с белкой во вторник учительница в детском саду Светлана Рохт.