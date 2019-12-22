Забавная галерея: в Южной Эстонии белка атаковала рождественские украшения

Сотрудники пыльваского детского сада «Лепатрийну» заметили, что кто-то попортил находящиеся во дворе рождественские декорации. Как выяснилось, сделал это не человек, передает Lõuna-Eesti Postimees.
«Мы видели, что шапки гномиков порваны, но подумали, что в детском саду орудует вандал. Однажды шла на работу и увидела, что около у шапок возится белка. Шапку разгрызли в лохмотья. Когда я делала фотографию, она засовывала белый ватин себе в рот. Его раскидал здесь шторм. Стала бояться, что если она его проглотит, то умрет. Но коллеги сказали, что она его не ест, а скорее использует для гнезда», - рассказала о встрече с белкой во вторник учительница в детском саду Светлана Рохт.
По словам женщины, белки уже давно бегают по окрестностям детского сада. «Они не боятся ни детских голосов, ни чего-либо еще. Теперь начнем собирать орехи, чтобы принести им немного лакомства», - сказала она.