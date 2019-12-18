Бионический Вито: как кот на протезах стал звездой интернета

У Вито - или, если называть котейку полным именем, Витуццо, - ампутировали обе задние лапы, после того как в него врезался автомобиль в Милане.

В то время его хозяйки только-только уехали на медовый месяц. Узнав о случившемся, бывшая баскетболистка Сильвия Готтарди и ее супруга Линда Рондзони немедленно вернулись домой.

Историю Вито подхватили в соцсетях с хэштегом #vituzzosuperstar.

Два протеза кота встроили непосредственно в кости, которые остались неповрежденными. Это стало первой успешной операцией такого типа в Италии.

Котов, которым приходилось ампутировать обе задние лапы при подобных обстоятельствах, часто подвергают эвтаназии.

Однако Вито повезло - и на его страницах в «Инстаграме» и «Фейсбуке» можно увидеть, как он ходит на своих новых протезах.

Вместе с Сильвией и Линдой они сделали семейный портрет.

Хозяйки Вито рассказали Би-би-си, что их вдохновила история британского кота Оскара, который первым получил протезы лап после того, как попал под сельскохозяйственный комбайн.

История Вито

На странице Vituzzo Superstar в «Фейсбуке» говорится, что Вито родился в маленьком городке Сан-Вито-Ло-Капо на северо-западе Сицилии.

Кот жил у матери Сильвии, но после ее смерти стал жить с ней самой и Линдой в Милане. Поскольку он привык к свежему воздуху, женщины выпускали его гулять на улицу.

В июле 2018-го пара сочеталась браком. Медовый месяц пришлось отложить до декабря из-за работы, и когда они поехали в путешествие, за Вито ухаживал их друг.

Именно в это время кот попал в ужасную аварию, когда бродил по улицам.

Его искали больше суток, а когда в конце концов нашли, травмы оказались настолько серьезными, что одну заднюю лапу немедленно ампутировали.

Хирурги пытались спасти другую, но из-за инфекции пришлось ампутировать и ее.

«Он потерял лапу и рискует потерять другую, без которой он не может жить, - писали тогда Сильвия и Линда. - Мы далеко, это всё ужасно, но, к счастью, рядом есть прекрасные люди, которые могут позаботиться о нем».

Тогда хирурги сделали для Вито «временные лапы» и начали работу над постоянными протезами - подобными тем, которые делают для спортсменов.

Операция по их вживлению прошла успешно, и уже через несколько месяцев Вито привык быть «бионическим котом».

С тех пор прошел год, и теперь Вито снова гуляет по улицам и залезает на диван, а его владелицы снимают это и выкладывают видео в соцсети.

В понедельник на странице Vituzzo Superstar появилась ссылка на статью, где история кота рассказана фотографом Клаудией Роккини.

Историю подхватили сначала местные СМИ, а затем она распространилась по всей стране.

В посте на странице Вито в «Инстаграме» говорится: «Вся пресса пишет обо мне. Но я остаюсь скромным».

Сильвия Готтарди - бывшая атакующая защитница высшей женской баскетбольной лиги Италии, которая также играла за валлийскую баскетбольную команду Coca-Cola Rhondda Rebels.