Пяйте – место, где происходят рождественские чудеса

Кроме того, уже 23 декабря в Нарве состоится благотворительный танцевальный зумба-марафон, собранные средства от которого пойдут в помощь НКО Ayuda. Регистрация на него будет проходить на месте, а плата за участие составит от 5 евро (при желании участники смогут внести и более крупные суммы). Среди участников будут разыграны призы от Rus.Postimees.

“Летом у нас проходил “День добра” – вход был бесплатный, но заработать деньги для животных тоже удалось: мы приготовили десерты и продавали их посетителям”, – делится воспоминаниями об августовском мероприятии Ксения Клочкова, основатель некоммерческого общества Ayuda и приюта для животных в поселке Пяйте.

ФОТО: Ксения Федорова

“Для детей было очень много развлечений: мы выступали на лошадях, проводили игры. Всем очень понравилось, поэтому собираемся повторить вновь, но уже зимой. К сожалению, сейчас неподходящая для этого погода – снега нет. Ждем, когда будет настоящая, красивая зима и много снега – тогда организуем “День добра”. Проведем повторное Рождество и Новый год!” – говорит Ксения.

В основном приют занимается спасением лошадей, однако сейчас, помимо 19 лошадей, в Пяйте живут еще 60 животных, среди них кошки, собаки, хорьки, лисы, еноты, бараны, козы, корова, пони, ламы, косули, аисты, курицы, цесарки и кролики.

Не только жители Ида-Вирумаа, но и люди со всей республики, нашедшие брошенных животных, обращаются сюда за помощью. “Поскольку мы работаем совместно с организацией Eesti Metsloomaühing, которая спасает диких животных, – а у них большая проблема с передержкой найденышей, - все пострадавшие дикие животные Ида-Вирумаа попадают на реабилитацию к нам”, - рассказывает руководитель.

Когда животное поступает экстренно, лечение бывает дорогостоящим, тогда НКО объявляет об этом на своей странице в Facebook и просит помощи. В остальное время добровольцы стараются сами заработать денег: участвуют в ярмарках, проводят экскурсии по приюту, катают на лошадях. Есть здесь и помощники, которые каждый месяц поддерживают организацию финансово.

“В ближайшее время мы построим укрытие для лошадей – ведь они стоят не в сарае, а на воздухе. Так им будет комфортнее в ветреную и дождливую погоду. Также будет обустроен огромный вольер для косуль, чтобы у них была возможность побегать. Один детеныш косули трехногий, поэтому, скорее всего, останется с нами навсегда. В природу его, к сожалению, уже не выпустить”, – рассказывает о планах на будущее Ксения.

Трехногий детеныш косули не выжил бы один. ФОТО: Ксения Федорова

“Мы не стоим на месте, развиваемся. В уходящем году построили здесь клинику для приема ветеринара, где теперь проходят операции. Сделали карантин для котят: помещение, где животные находятся 14 дней и только после этого отдаются в новые дома, - говорит она. - Сделали уличный вольер для кошек, где они могут гулять летом, чтобы не быть постоянно взаперти. Соорудили дополнительные загоны для собак и большой вольер для лис – теперь они чувствуют себя более свободно, чем раньше”.

В Рождество приют Пяйте ждет пополнение. Бывшая скаковая лошадь приносила прибыль, пока жеребилась, но как только утратила эту способность, стала не нужна владельцам. Так что в светлый праздник в Пяйте появится еще одно спасенное животное - а значит, будет совершено рождественское чудо и сохранена жизнь.

В приюте Пяйте стареющим лошадкам достаются любовь и почет. ФОТО: Ксения Федорова

Поддержать НКО Ayuda можно и из дома, сделав перевод на его счет:

SEB - EE851010220214610221

Swed - EE452200221056484378

Пояснение: annetus и ваш личный код в Эстонии.

Три милейших собаки ждут неравнодушных и ответственных хозяев

Рыжее чудо сдали в приют хозяева. Привезена из московского приюта, в котором прожила четыре года из своих семи, где ее обижали другие собаки, которых там тысячи. Бывшим домашним сложно в таких условиях. Добрая и преданная, через несколько дней она не будет чаять души в спасителе.

ФОТО: Ксения Федорова

Черную Айрис выбросили из машины у приюта Пяйте. Ей восемь лет, но скачет она, как щенок. Очень энергичная и спортивная. Дружит со всеми людьми и животными.

ФОТО: Ксения Федорова

Лайке Чене всего семь месяцев. Однако щенок не для квартиры: очень громко лает, когда остается одна. Энергичная собака ищет такого же активного хозяина.