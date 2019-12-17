Видео: помогите установить личность человека, который бросил кота на Таллиннском автовокзале

В понедельник ранним утром мужчина средних лет бросил на Таллиннском автовокзале своего кота, попытавшись сначала запереть его в автоматической камере хранения. Организация MTÜ Loomapäästegrupp, которая взяла под свою опеку этого четверолапого, теперь просит помощи в установлении личности горе-хозяина.
Оставивший кота мужчина не учел, что его действия фиксировались камерами видеонаблюдения. На записи видно, как сначала он кладет домашнее животное в переноске в автоматическую камеру хранения, а затем достает его оттуда, оставляет на полу и уходит. Охранники автовокзала ждали, что владелец вернется за своим котом, но этого не произошло и бедняжку передали членам MTÜ Loomapäästegrupp.
Член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер подтвердил, что в ветклинике проверили состояние здоровья кота и к настоящему моменту для него нашли новый дом: его ждет семья с двухлетним ребенком.
В Законе о защите животных сказано, что оставление животного в беспомощном состоянии наказуемо штрафом. Если будет установлена личность хозяина, MTÜ Loomapäästegrupp подаст заявление в полицию. Если вы знаете, изображенного на видео человека, звоните по телефону 1414 или пишете по адресу электронной почты help@animalrescue.ee.