Видео: помогите установить личность человека, который бросил кота на Таллиннском автовокзале

Оставивший кота мужчина не учел, что его действия фиксировались камерами видеонаблюдения. На записи видно, как сначала он кладет домашнее животное в переноске в автоматическую камеру хранения, а затем достает его оттуда, оставляет на полу и уходит. Охранники автовокзала ждали, что владелец вернется за своим котом, но этого не произошло и бедняжку передали членам MTÜ Loomapäästegrupp.

Член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер подтвердил, что в ветклинике проверили состояние здоровья кота и к настоящему моменту для него нашли новый дом: его ждет семья с двухлетним ребенком.