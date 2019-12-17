На Таллиннском автовокзале кота попытались запереть в камере хранения

Получившие сообщение о брошенном коте охранники подождали хозяина в течение часа, а затем передали кота Группе по спасению животных. Хотя животному был вживлен чип, информации в регистре о его хозяине не было. «Я уже десять лет говорю, что в Эстонии нужен единый регистр, обязательное чипирование», - сказал лидер Группы по спасению животных Хейки Валнер, добавив, что, тем не менее, эта история имела счастливый конец: новых хозяев для кота - семью с двухлетним ребенком - нашли уже к вечеру понедельника.