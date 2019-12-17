На Таллиннском автовокзале кота попытались запереть в камере хранения

В понедельник утром мужчина бросил кота на Таллиннском автовокзале, сначала заперев контейнер с домашним животным в автоматической камере хранения, а когда громкое мяуканье запертого животного стало привлекать внимание, достал контейнер из камеры хранения и просто оставил его на полу.
Оставивший кота мужчина не учел, что его действия фиксировались камерами видеонаблюдения, сообщает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру».
Получившие сообщение о брошенном коте охранники подождали хозяина в течение часа, а затем передали кота Группе по спасению животных. Хотя животному был вживлен чип, информации в регистре о его хозяине не было. «Я уже десять лет говорю, что в Эстонии нужен единый регистр, обязательное чипирование», - сказал лидер Группы по спасению животных Хейки Валнер, добавив, что, тем не менее, эта история имела счастливый конец: новых хозяев для кота - семью с двухлетним ребенком - нашли уже к вечеру понедельника.
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