Видео: в бассейн мишке Арону выпустили форель, но надолго она там не задержалась

В минувший вторник два пруда поляриума в Таллиннском зоопарке пополнились радужными форелями, пишет Lemmik.
С помощью Общества друзей зоопарка в бассейны белых медведей выпустили 15 рыб. Правда медведь Арон уже к следующему утру выловил всю форель из своего бассейна, а вот медведица Фрида не полезла в воду, так что рыбы в ее пруду могут пока что жить спокойно.
Также в Таллиннский зоопарк в четверг утром прибыли молодой самец манула по имени Алтан, самка фиолетового турако из зоопарка во Вроцлаве, а также самец китайского горала из Дрездена.