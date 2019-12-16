Видео: в бассейн мишке Арону выпустили форель, но надолго она там не задержалась

С помощью Общества друзей зоопарка в бассейны белых медведей выпустили 15 рыб. Правда медведь Арон уже к следующему утру выловил всю форель из своего бассейна, а вот медведица Фрида не полезла в воду, так что рыбы в ее пруду могут пока что жить спокойно.