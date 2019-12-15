Рождественское чудо: в удаленном уголке Балтийского моря появилась веселая семейка

История рождения пернатой банды невероятна с самого начала. Юлия решила испробовать в деле инкубатор, купленный месяц назад. Нашла яйца и корм, поместила все в грузовое судно и отправилась в путь. Будущие цыплята привыкли к путешествиям еще до рождения — побывали в Петербурге и Ленобласти, прокатились по Финскому заливу, пишет портал 47news.

С каждым днем шансы на вылупление сокращались из-за нежаркой зимней погоды и постоянных штормов. Даже сам инкубатор перестал способствовать чуду рождения и чуть ли не вышел из строя. На помощь пришел второй смотритель маяка Дмитрий Архипов — он решил проблему с аккумуляторами и все починил.

После этого оставалась выполнить самую сложную часть операции — ждать. Птенцы появились на 16-е сутки, но не подавали признаков жизни еще два дня. Юлия в отчаянии даже решила отключить аппарат. Но чудо все-таки произошло: абсолютно все перепелята смогли появиться на свет. Осуществить такое в инкубаторских условиях было не под силу даже юным натуралистам из повести Носова. Сейчас малыши активно требуют еды и внимания хозяйки.

ФОТО: Большой Тютерс - остров жизни/ Вконтакте

Юлия и Дмитрий живут на Большом Тютерсе с 2018 года. Они присматривают за маяком и рассказывают о жизни и легендах острова в своем паблике ВКонтакте. Кроме цыплят, у смотрителей есть собака, кот, козы.