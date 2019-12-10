Ветеринар: в Эстонии участились случаи отравления домашних животных шоколадом

«Для небольшой собаки даже один маленький квадратик темного шоколада может оказаться смертельной дозой, – цитирует Rus.ERR исполнительного директора сети ветеринарных клиник PetCity доктор Юрген Митт. – Отравление проявляется рвотой, диареей, нарушениями сердечного ритма, мышечным тремором и судорогами».

По словам ветеринарного врача, молочный шоколад менее опасен, но и его следует хранить в недоступном для домашних животных месте. Помимо отравления шоколадом у домашних питомцев встречаются и отравления другими продуктами: виноградом, авокадо, орехом макадамия, вишней (особенно вишневыми косточками), луком, чесноком, красной смородиной, ревенем, дрожжами, сырым и зеленым картофелем, заменителями сахара и алкоголем.