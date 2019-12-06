Шокирующие кадры: последние минуты жизни лисы, съевшей крысиный яд, прошли в мучениях

Волонтеру Общества дикой природы Айрин при помощи сачка удалось посадить лису в клетку. Животное пребывало в апатии, но вскоре его тело начало содрогаться. Первоначальное подозрение, что животное сбило машина, сменилось осознанием того, что лиса съела яд, и времени, чтобы что-то предпринять, совсем немного.

К сожалению, ни одна клиника, сотрудничающая с Обществом дикой природы, не смогла помочь лисе, поэтому оставалось только пригласить члена охотничьего общества Тяхтвере, который прекратил мучения лисы.

Обществу дикой природы неоднократно приходилось иметь дело с животными и птицами, съевшими крысиный яд. Нередко яд попадает в организм животных, которые питаются грызунами. Также крысиный яд чрезвычайно опасен для домашних животных. Часто яд оставляют в доступном для животных месте, и, поскольку он обладает приятным запахом, то попадает в пищу.

«Дорогие люди - пожалуйста, подумайте о том, так ли вам нужно использовать яд и каковы могут быть последствия ваших действий», - пишет общество в социальных сетях.