Чт, 5.12.2019
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  • Грязь, голод и труп-мумия: 34 собак держали в кошмарных условиях

Грязь, голод и труп-мумия: 34 собак держали в кошмарных условиях

ФОТО: PVD

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) в Церской волости Кандавского края изъяла 34 собак, которые содержались в неприемлемых условиях, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на представителя PVD Илзе Мейстере. 

Собаки жили в грязи, холоде и без возможности спрятаться от дождя или ветра, без доступа к питьевой воде и без соответствующего корма. В ходе инспекции констатирован также частично мумифицировавшийся труп животного.

ФОТО: PVD

Изъятые собаки доставлены в приют, с которым у Госагентства страхования заключен договор о расселении изъятых в рамках административного дела животных. 

PVD начала административное производство по факту случившегося.

Видео: в Кандавском крае изъяты 34 собаки

Нарушение констатировано в сотрудничестве с Госполицией и муниципальной полицией. Представитель Управления Госполиции Земгальского региона Арлита Долга подтвердила, что начат и уголовный процесс в связи с произошедшим. 

ФОТО: PVD

ФОТО: PVD

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