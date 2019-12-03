Полицейские и защитники животных извлекли из подвала частного дома в Сауэ целую колонию кошек

На прошлой неделе выяснилось, что имеющая дурную репутацию Королева кошек, член правления MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond Катрин Гавер, которая годами собирала деньги на лечение больных и бродячих кошек, в нечеловеческих условиях содержит животных в находящемся в Сауэ доме. Сама Гавер комментировать ситуацию отказалась.

Сегодня добровольцы MTÜ Loomapäästegrupp, полицейские и Ветеринарно-пищевой департамент посетили этот дом, чтобы увидеть происходящее своими глазами. В подвале дома в темноте и холоде нашли 15 кошек. Животных кормили мясными отходами. Как минимум одна кошка оказалась слепой, состояние здоровья остальных оценят в ветеринарной клинике.

По словам члена правления Группы спасения животных Хейки Валнера, работа в доме не завершена, и количество спасенных кошек еще явно увеличится. Поэтому НКО нужны люди, которые согласились бы принять животных на передержку, поскольку разместить всех зоозащитники не в состоянии. Если дом для кошек найден не будет, их отдадут в приют, у которого есть договор с волостью Сауэ на отлов бродячих животных. Предложить дом и получить дополнительную информацию можно по телефону 1414 или по адресу электронной почты help@animalrescue.ee.

Чтобы оплатить первые счета за лечение кошек, нужна и финансовая помощь. Если вы тоже хотите помочь животным, это можно сделать банковским переводом:

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318

Помочь в лечении животных и птиц можно также, позвонив по телефонам:

900 1313 (5.-)

900 1414 (10.-)

Выслушайте весь текст до конца, в противном случае пожертвование не пройдет.