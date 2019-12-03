Полицейские и защитники животных извлекли из подвала частного дома в Сауэ целую колонию кошек
В расположенном в Сауэ обесточенном и неотапливаемом частном доме защитники животных, полицейские и сотрудники Ветеринарно-пищевого департамента сегодня обнаружили колонию кошек. Животных содержали в темном подвале здания и кормили мясными отходами с кровью, пишет lemmik.postimees.
На прошлой неделе выяснилось, что имеющая дурную репутацию Королева кошек, член правления MTÜ Eesti Kassisõprade Kogukond Катрин Гавер, которая годами собирала деньги на лечение больных и бродячих кошек, в нечеловеческих условиях содержит животных в находящемся в Сауэ доме. Сама Гавер комментировать ситуацию отказалась.
Сегодня добровольцы MTÜ Loomapäästegrupp, полицейские и Ветеринарно-пищевой департамент посетили этот дом, чтобы увидеть происходящее своими глазами. В подвале дома в темноте и холоде нашли 15 кошек. Животных кормили мясными отходами. Как минимум одна кошка оказалась слепой, состояние здоровья остальных оценят в ветеринарной клинике.
По словам члена правления Группы спасения животных Хейки Валнера, работа в доме не завершена, и количество спасенных кошек еще явно увеличится. Поэтому НКО нужны люди, которые согласились бы принять животных на передержку, поскольку разместить всех зоозащитники не в состоянии. Если дом для кошек найден не будет, их отдадут в приют, у которого есть договор с волостью Сауэ на отлов бродячих животных. Предложить дом и получить дополнительную информацию можно по телефону 1414 или по адресу электронной почты help@animalrescue.ee.
Чтобы оплатить первые счета за лечение кошек, нужна и финансовая помощь. Если вы тоже хотите помочь животным, это можно сделать банковским переводом:
Loomapäästegrupp MTÜ
EE437700771003183318
Помочь в лечении животных и птиц можно также, позвонив по телефонам:
900 1313 (5.-)
900 1414 (10.-)
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