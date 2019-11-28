Таллиннская "королева кошек" снова в действии: полиция спасла четырех котят, содержавшихся в невыносимых условиях

Сотрудники Пыхьяской префектуры нашли в социальной квартире целый помет котят, которые явно были слишком тяжелым бременем для проживавшей там женщины. Одна из полицейских, Керсти (имя изменено, но известно редакции), решила позаботиться о беспомощных животных и найти им новый дом.

Опасаясь, что котят может ждать успыление, Керсти решила отдать их не в приют, а под крыло добровольной организации по спасению животных. Один из коллег Керсти порекомендовал ей некоммерческую организацию Eesti Kassisõprade Kogukond, и Керсти связалась с членом ее правления Катрин Гавер.

Cредства массовой информации заинтересовались "друзьями кошек" еще раньше, когда программа Kuuuurija осветила деятельность организации. В 2018 году Eesti Kassisõprade Kogukond собрала с добрых людей 70 000 евро в поддержку кошек. Куда пошли деньги, неизвестно. Керсти об этом не знала и поэтому не могла ничего подозревать.

«Я знала, что все учреждения по спасению животных переполнены, потому что котят очень много, но удивительным образом организация Kassisõbrad была готова принять их сразу же», - рассказывает Керсти.

«Мы отвезли кошек, но кое-что встревожило: здание было разрушено, не было электричества и отопления, в одной клетке сидел целый выводок котят с матерью».

Катрин Гавер, однако, заверила, что с животными все в порядке и они не боятся холода.

Только после передачи кошек новому владельцу Керсти провела расследование и пришла к выводу, что оставила четвероногих в плохих руках. Она сразу же написала Гавер, которая поначалу не отвечала на сообщения. В конце концов глава Eesti Kassisõprade Kogukond согласилась отдать котят, но никакой другой помощи не предложила.

Сеййчас Керсти пытается найти новый дом для котят ФОТО: Erakogu

Было решено встретиться в среду днем, но за полчаса до назначенного времени Гавер отправила сообщение, что не может прийти и хочет отложить передачу котят. Керсти, однако, не согласилась и сказала, что будет на месте в назначенное время и заберет котят. Гавер в итоге тоже пришла, хотя и не в лучшем настроении.

Перед тем, как уйти вместе с котятами, Керсти, на которой была полицейская форма, спросила у Гавер, почему животных держат в таких плохих условиях и при этом принимают новых. Гавер не смогла ответить, но отметила, что принесенная Керсти клетка для транспортировки могла бы быть лучше и чище.

«Я ответила ей - о чем вы говорите, пожалуйста, посмотрите вокруг», - сказала Керсти.

«В правилах группы любителей кошек указано, что кошкам можно давать только качественную еду и класть в песочницу только хороший песок, но владелец группы не следует этим правилам - в одной сумке было немного испортившейся магазинной еды, а в песочницах - опилки».

Услышав критику со стороны Керсти, Катрин Гавер разозлилась и пригрозила подать на стража порядка в суд, заявив, что сотрудница полиции так молода, но уже так высокомерна. Позднее Керсти обнаружила, что ее выгнали и заблокировали из группы Kassisõprad, и она больше не может видеть деятельность группы. Для четырех котят она сейчас своими силами пытается найти дом.

«Я получила представление о том, как можно зарабатывать на животных без особых усилий, при этом продолжая содержать их в холодном нужнике», - написала позже Керсти в социальных сетях.