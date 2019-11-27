Бездомная собака спасла от смерти пятерых котят

Историю и фото опубликовал местный приют для бездомных животных Pet and Wildlife Rescue.

Проезжавший по улице мужчина увидел на снегу собаку, свернувшуюся калачиком. Как оказалось, собака пыталась согреть пятерых котят. Мужчина забрал всех и отвез в приют для животных The Pet and Wildlife Rescue.

"Наша бродячая душа оберегает своих "малышек" сегодня в приюте!", - так приют подписал снимки на своей странице в Facebook.

Сотрудники рассказали, что котятам около пяти недель и если бы не пес, они бы просто погибли. Здоровье собаки и котят в порядке, им уже ничего не угрожает. Они находятся на передержке, а когда окрепнут, им подыщут хозяев.

Двухлетнюю собаку назвали Серэнити (по-английски "Спокойствие") и ей тоже будут искать дом с заботливыми хозяевами.