Галерея: эти фотографии животных признаны лучшими в Эстонии

В понедельник, 25 ноября, в большом зале Национальной библиотеки стали известны авторы лучших фотографий природы этого года в Эстонии. Главный приз получила Аве Круусел за снимок Taevane eine, пишет Postimees.
«Я охотилась в лесу за рысью, но так и не застала ее. Собиралась идти домой, когда у дороги в кустах услышала щебет птиц. Я решила узнать, что там происходит, но вместо птиц заметила мышку, которая залезла на стебель», - рассказала победительница Аве Круусел, которая сделала свой лучший на сегодняшний день кадр в Харьюмаа.
В фотоконкурсе «Лучший кадр природы этого года» участвовало 490 авторов с 4130 фотографиями. В этот раз в жюри вошли Рейн Маран (председатель), Урмас Тартес, Тийт Пяэсуке, Тийт Хунт, Тыну Талпсеп, Сирье Тоома и Тоомас Тууль.