Галерея: эти фотографии животных признаны лучшими в Эстонии

«Я охотилась в лесу за рысью, но так и не застала ее. Собиралась идти домой, когда у дороги в кустах услышала щебет птиц. Я решила узнать, что там происходит, но вместо птиц заметила мышку, которая залезла на стебель», - рассказала победительница Аве Круусел, которая сделала свой лучший на сегодняшний день кадр в Харьюмаа.