Видео: белая медведица из Таллинна Нора родила медвежонка в Венском зоопарке

Привезенная из Таллиннского зоопарка в 2017 году в зоопарк Шёнбрунн в Вене белая медведица Нора родила медвежонка, передает Rus.ERR со ссылкой на зоопарк.
Белая медведица из Таллиннского зоопарка Нора впервые стала матерью 9 ноября.
По данным зоопарка Шёнбрунн, Нора хорошо заботится о своем первом потомстве. "Само собой разумеется, что зоопарк очень внимательно за всем следит из-за высокой смертности потомства белых медведей в первые месяцы жизни. За Норой и медвежонком постоянно следят с помощью видеокамеры", - сообщил Таллиннский зоопарк.