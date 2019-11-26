Видео: белая медведица из Таллинна Нора родила медвежонка в Венском зоопарке

По данным зоопарка Шёнбрунн, Нора хорошо заботится о своем первом потомстве. "Само собой разумеется, что зоопарк очень внимательно за всем следит из-за высокой смертности потомства белых медведей в первые месяцы жизни. За Норой и медвежонком постоянно следят с помощью видеокамеры", - сообщил Таллиннский зоопарк.