Про животных, которых брали из нашего приюта

Не надо бояться брать животных из приюта. Ну, да, первое время многие из них могут дать вам жару, и привыкнуть надо друг к другу, и вообще понять, как общаться. Это мы тут, в приюте, знаем как их надо чухать, при чём сразу, да и то у нас бывает так, что вон, как с Глорией (жмите на хэш и читайте про неё - #koer51600), столько времни ушло, но всё равно, привыкли, начали понимать, научились общаться, и она расслабилась, и нам хорошо! А сколько лет мы занимаемся (я вот лично, скоро, в 2023 году - 25 лет бездомными животными занимаюсь).

ФОТО: MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

В общем что я хочу сказать:

в итоге они дают кучу позитива, не смотря на погрызанные тапки/провода и всё вот это. Отдача огромная! Много позитива! Вся ваша жизнь поменяется на активный образ жизни, поле/лес, прогулки, выезды на природу! Это отлично, я считаю.

Животные учат нас понимать природу строения вещей у нас на планете, а это очень важно, потому что мы тоже являемся её частью, только нам ещё многому у животных учиться. Дайте им возможность вас этому научить. Я вот до сих пор этому у них учусь, и мне это очень нравится!

Поставлю я некоторые фотографии счастливых животных, которые когда-то были взяты в нашем приюте www.pets.ee, и теперь счастливые хозяева пишут о них в мини/макси блогах, ставят фото. Это очень хорошо! Это не какие-то там породистые собаки, что были куплены у заводчиков. Это простые когда-то и кем-то брошенные собаки, которые попали к нам в приют, а теперь живут новой жизнью, полной любви и заботы, а часто и приключений. Фотки все прекрасны, их может быть и больше, но я поставлю самые последние, что я нашла.

(фотки взяты из инстаграм, где наш приют тэгнули)