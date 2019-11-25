Пес час ездил на авто до приезда полиции: курьезное видео

Машина ездила по кругу около часа, пока не прибыли пожарные и полиция. Они смогли открыть дверь с помощью кодового замка на водительской двери. По итогам дорожно-транспортного происшествия пострадал один почтовый ящик расположенного около дороги дома и немного поцарапалась машина. Макс, как и его хозяин, – в порядке,