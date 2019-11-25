Пес час ездил на авто до приезда полиции: курьезное видео

Полиция Сент-Луиса в американском штате Флорида остановила лабрадора по имени Макс, который в течение часа самостоятельно крутился на машине задним ходом. Видео опубликовано на Facebook-странице Port St. Lucie Police Department.
Машина ездила по кругу около часа, пока не прибыли пожарные и полиция. Они смогли открыть дверь с помощью кодового замка на водительской двери. По итогам дорожно-транспортного происшествия пострадал один почтовый ящик расположенного около дороги дома и немного поцарапалась машина. Макс, как и его хозяин, – в порядке,
– сообщили правоохранители.
Отмечается, что хозяин пса по ошибке заехал в незнакомый район и вышел из машины, чтобы узнать дорогу. Выходя, он случайно захлопнул дверь авто. Тем временем его домашний любимец задел рычаг передач, и машина поехала.