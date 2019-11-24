SOS! Эту собаку могут усыпить, если для нее не найдется хозяин

В Пярнумаа две несчастные собаки во второй раз остались без дома. Одной из них быстро нашли приют, а другую могут усыпить, если для нее не найдется хозяин, передает Lemmik.
Султан и ее товарищ впервые были спасены в январе этого года, и им уже угрожала эвтаназия. Некоторое время все шло хорошо, но, к сожалению, они не могут остаться в своем нынешнем доме, и заботиться о них некому.
Султану около трех лет, она самка. Очень дружелюбна к людям и жила с кобелем, с которым также хорошо ладила. Однако в настоящее время неизвестно, как она относится к незнакомым собакам.
Если вы хотите предложить Султану временное убежище или настоящий дом, вы можете получить дополнительную информацию по телефону +372 5678 9504.