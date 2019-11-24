В Малайзии умер последний суматранский носорог

25-летняя самка по имени Иман, о которой заботились в заповеднике с момента ее обнаружения в 2014 году, умерла от рака в штате Сабах на острове Борнео.

Суматранский носорог был объявлен вымершим в дикой природе Малайзии в 2015 году. Последний самец малайзийского носорога умер в мае 2019 года.

В настоящее время этот вид практически исчез из дикой природы во всем мире. По оценкам специалистов по охране окружающей среды, сейчас их от 30 до 80 особей.