Фото и видео: в Таллинне во дворе дома нашли странного лисенка

Нашедший лису обратился в Эстонское общество защиты лесных животных и сообщил, что лиса с трудом передвигается и наматывает круги, будто пытается поймать свой хвост.

Доброволец Мерилин Лауд сказала, что лисенок был дезориентирован и, когда его помещали в клетку, с трудом оказывал сопротивление. Поскольку конечности лисенка кажутся целыми, есть основание полагать, что у него что-то случилось с головой.

Взявшие его под свою опеку ветеринары оценили состояние животного как стабильное, но поскольку у него сильно кружилась голова, его ввели в наркоз. Быстро был сделан рентген, который подтвердил, что все кости животного целы.

По словам регионального руководителя Общества защиты лесных животных в Ярвамаа Вирге Высуяла, речь идет о появившемся на свет в этом году лисенке, который весит менее пяти килограммов. Что именно беспокоит животное, пока неизвестно, но в качестве вариантов специалисты рассматривают удар автомобиля или отравление.

Сначала лисенок должен побыть в клинике, а когда причина недуга будет установлена и курс лечения назначен, он переедет поправляться под надзор Высуяла. Зимой его на свободу не выпустят, но весной он вновь окажется в природе.