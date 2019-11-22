Жуткие кадры: эстонка напоила карманную собачку алкоголем и поделилась видео в соцсети

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как автор ролика поит маленькую собачку алкоголем. Ролик сопровождается комментариями на эстонском языке и хохотом, когда собачка начинает шататься по комнате, пишет Postimees.ee.
Сначала тревожащие кадры распространил член правления MTÜ Loomapäästegrupp Хейки Валнер, по оценке которого, такое состояние животного не может вызывать смех ни у одного человека, имеющего сердце. Слово взяли и члены Эстонского общества защиты животных, которые поинтересовались у полиции, можно ли возбудить дело на основании такого видео?
В ответ им сказали, что на основании одного видео нельзя доказать, что собаке дали алкоголь и это каким-то образом нанесло вред ее здоровью.
Союз напомнил, что алкоголь является для собак ядом, а маленькие собачки могут умереть даже от небольшой дозы алкоголя: «Животные доверяют нам и верят, что мы заботимся о них. Этим нельзя злоупотреблять».