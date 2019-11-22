ЛОРИ-ГЛОРИЯ больше не боится!

До сегодняшнего дня мы пробовали завоевать её доверие и у нас получилось!! Она приняла Володьку нашего, а потом и всех остальных, сегодня первый раз, когда она согласилась выйти из вольера и погулять. Собачьей радости нет предела, а мы тоже рады, потому что теперь всё станет значительно легче. Она наконец-то поняла, что вокруг врагов нет, и быть радостной значительно проще, чем быть в напряжении. Но работали над этим мы действительно долго... она не давала убирать у себя в вольере даже, швырялась и атаковала.