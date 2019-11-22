ЛОРИ-ГЛОРИЯ больше не боится!

#LoomadeHoiupaikХочуДомой #koer51600
Есть у нас отличная собака, ЛОРИ (Глория), которая с момента приезда до нынешнего дня сильно переживала оттого, что попала в приют. Не хотела ни с кем общаться, никого не хотела видеть, швырялась, и ругалась, никого к себе не подпускала. Попала она в приют из-за того, что её отдали, в связи с жизненными обстоятельствами. Очень она обозлилась на всё и всех.
До сегодняшнего дня мы пробовали завоевать её доверие и у нас получилось!! Она приняла Володьку нашего, а потом и всех остальных, сегодня первый раз, когда она согласилась выйти из вольера и погулять. Собачьей радости нет предела, а мы тоже рады, потому что теперь всё станет значительно легче. Она наконец-то поняла, что вокруг врагов нет, и быть радостной значительно проще, чем быть в напряжении. Но работали над этим мы действительно долго... она не давала убирать у себя в вольере даже, швырялась и атаковала.
Как видим, собака просто отличная! Ласковая и игривая. Идеальна для частного дома, где примет вашу семью и будет нести службу, настолько хорошо, насколько умеет. Отличная собака для хутора, где много места, чтобы носиться, убегать она никуда не станет! Она стерилизованная, чипированная и вакцинированная, в общем всё у неё ок, и она готова к переезду в новый самый любящий дом!
ПС: я сама большой фанат этой породы, и у меня таких двое, большие слоники. Люблюнимагу! (Лара, директор приюта)