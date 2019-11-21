К трагедии в эстонской семье привела попытка почистить собаке уши

Палуойя говорит, что около девяти часов вечера семья находилась в комнате и проводила время с преданным трехлетним четвероногим любимцем. Вечер проходил спокойно. До тех пор, пока хозяин не начал чистить собаке уши. С этого момента начался хаос, который продлился до ночи. «Собака напала на хозяина, на котором была футболка, которая никак не защитила его от нападения», - рассказывает Палуойя.

Хозяин для защиты себя и других членов семьи попытался вытащить животное из комнаты во двор. «Схватка собаки и хозяина продолжилась во дворе собственного дома, - говорит Палуойя. - Когда семья мне позвонила, хотели только, чтобы собаку увезли и усыпили».

На сообщение о нападении отреагировала скорая помощь, которая отвезла главу семьи в больницу. На место приехали полиция и группа спасателей, которые попытались успокоить животное: ему позволили быть самому по себе, но как только попытались приблизиться, раздалось рычание. Поимка четвероногого оказалась сложным делом, поскольку собака была очень агрессивной. В итоге собаку удалось загнать в прихожую. По словам Палуойя, стоявшая по другую сторону двери хозяйка все это время подпирала дверь, поскольку животное могло в любой момент вырваться.

Получивший в больнице первую помощь хозяин через несколько часов вернулся домой. Сначала была надежда, что он сможет успокоить собаку, но этого не произошло. «Находившаяся в прихожей собака только услышала голос хозяина и начала рычать», - говорит доброволец.

По словам Палуойя, ружье со снотворным было использовать невозможно. Во-первых, в тот вечер его негде было достать. «Во-вторых, использование ружья со снотворным очень суровый и болезненный опыт для животного», - говорит она.

С тяжелым сердцем было принято в итоге решение отпустить собаку в лучший мир. Она представляла опасность для всех.

«Животное есть животное и никогда нельзя быть уверенным в том, как оно себя может повести», - говорит Палуойя. Она убеждена, что этот опыт надолго оставил свой след у всех участников событий и семья, по ее словам, сильно негодовала и удивлялась, что подобное вообще случилось.

По словам ветеринара Маарьи Роозилехт, при подозрении, что у животное есть проблемы со здоровьем, надо всегда обращаться к ветеринару, который при необходимости осмотрит животное и назначит правильное лечение.

В клинике можно купить средство для чистки ушей, но до этого надо согласовать с доктором точный порядок действий. «Если у нас в клинике есть собака с серьезным ушным воспалением, за неделю до того, как дотронуться до ушей, ей через пасть дают лекарство, которое снимает боль», - уточняет она. Так, по словам ветеринара, уже легче проходит лечение.

Произошедшее в ту ночь прокомментировала и консультант по собачьему поведению и тренер Кати Эрнитс. По ее словам, после нападения собаки всегда следует сохранять спокойствие. «Если собака нападает, ее надо оставить в покое и для разрешения проблем с поведением проконсультироваться со специалистом», - сказала она.

Но самое важное найти причину, почему собака вообще напала. «Напуганную собаку нельзя, конечно, наказывать или усмирять силой, это только усугубит ситуацию», - утверждает Эрнитс. Также не стоит винить в нападении собаки отсутствие дисциплины или правил. «Даже очень хорошо обученная собака может напасть».