Под колесами автомобиля погибла волчица

По данным местных охотников, рядом с городом летом разгуливал волк-одиночка. «То, что волк так близко подошел к городу, конечно, само по себе событие», - говорит руководитель Эстонского общества охотников Тынис Кортс.

Можно предположить, что больное животное охотилось, поскольку это место перехода парнокопытных животных и волк мог следить за своей добычей.

Люди в ДТП не пострадали и местные охотники убрали погибшую волчицу с трассы. Насколько известно, в этом районе волк не причинил ущерба.