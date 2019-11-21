Под колесами автомобиля погибла волчица

В четверг утром охотники получили сообщение, что в полутора километрах от Вильянди, на шоссе в сторону Килинги-Нымме волчица с признаками парши была сбита машиной и погибла, пишет Sakala.
По данным местных охотников, рядом с городом летом разгуливал волк-одиночка. «То, что волк так близко подошел к городу, конечно, само по себе событие», - говорит руководитель Эстонского общества охотников Тынис Кортс.
Можно предположить, что больное животное охотилось, поскольку это место перехода парнокопытных животных и волк мог следить за своей добычей.
Люди в ДТП не пострадали и местные охотники убрали погибшую волчицу с трассы. Насколько известно, в этом районе волк не причинил ущерба.
По оценке охотников, волчица пошла на поправку после парши, но, очевидно, что она бы погибла из-за морозов.