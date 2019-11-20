На жителя Эстонии напала его собственная взбесившаяся собака: история закончилась печально

Вчера ночью в Синди полицейский застрелил из служебного оружия укусившую хозяина собаку, которую не удалось поймать работникам приюта, передает Pärnu Postimees.
По словам Пирет Дрейманн, регионального полицейского Синди, вчера около девяти вечера полицию вызвали к жилому дому в городе Синди. По словам просившего помощи мужчины, на него напала его собственная собака и укусила его.
На вызов сразу отреагировала скорая помощь, доставившая в больницу 37-летнего мужчину, которого после оказания первой помощи отпустили домой.
Когда полицейские прибыли к дому, во дворе была агрессивная большая собака. На место вызвала сотрудников приюта для животных, которые на протяжении нескольких часов пытались поймать собаку, чтобы доставить ее в клинику. К сожалению, этого сделать не удалось, собака была по-прежнему опасна как для хозяев, так и для полицейских.
"Собака не подчинялась и командам вернувшегося домой из больницы хозяина. По оценке сотрудников приюта, причиной такого поведения животного мог стать приступ болезни. Незадолго до часа ночи полицейский с разрешения хозяина применил в отношении собаки служебное оружие и застрелил животное", - сказала Дрейманн.