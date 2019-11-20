На жителя Эстонии напала его собственная взбесившаяся собака: история закончилась печально

По словам Пирет Дрейманн, регионального полицейского Синди, вчера около девяти вечера полицию вызвали к жилому дому в городе Синди. По словам просившего помощи мужчины, на него напала его собственная собака и укусила его.

На вызов сразу отреагировала скорая помощь, доставившая в больницу 37-летнего мужчину, которого после оказания первой помощи отпустили домой.

Когда полицейские прибыли к дому, во дворе была агрессивная большая собака. На место вызвала сотрудников приюта для животных, которые на протяжении нескольких часов пытались поймать собаку, чтобы доставить ее в клинику. К сожалению, этого сделать не удалось, собака была по-прежнему опасна как для хозяев, так и для полицейских.