Она необыкновенная, попрошайка почесух и обнимашек, надо чмокать в нос, тискать брыльки, надо много чухать, а она очень тихонечно и ласково будет просить своей лапонькой "ещё давай, чеши! не останавливайся!". Воспитанная, очень тактичная, вообще невозможно милая собака!

Отлично гуляет на поводке, общается хорошо, нужен контакт с человеком. Она была отдана в связи с вескими жизненными обстоятельствами у её хозяина, которые будут длиться может быть 5 может 6 лет. Точно не знает никто. Первое время она стрессовала, но теперь раскрылась! Обожает нашего инструктора Володьку, ну и остальных тоже обожает!

Обратите на неё внимание! Она реально хорошая собака, украшение любого дома. Чистая, не гадит внутри, не разбрасывает корм, вообще вся такая девочка-девочка. Сядет напротив тебя, лапоньки вместе и мотает башкой влево-вправо, когда ты спрашиваешь её "кто такая девочка красивая, а? КТО?". Вообще не могу, затискаю! В общем берите и тискайте ВЫ. Не пожалеете!