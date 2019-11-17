Жители Эстонии мешают спать летучим мышам: будет установлена видеоохрана

В воскресенье исследователи летучих мышей и любители соберутся на мызе Вяэна, чтобы поговорить о положении этих редких животных и обсудить, как не дать сократиться численности полезных людям летучих мышей. Сейчас у летучих мышей осенний переходный период — часть из них уже устраивается на зимовку в пещерах, подвалах и подземных ходах. Фонд природы Эстонии (ELF) напоминает, что летучим мышам опасно часто пробуждаться от зимней спячки.

В Харьюмаа много необходимых для жизни летучих мышей мест — например, сооружения морской крепости Петра Великого, входящие в число важнейших в Европе мест зимовки летучих мышей.

«В районе Вяэна летучих мышей последовательно изучают с 1970-х годов. В местных пещерах зимует много летучих мышей. Прошлой зимой насчитали 825 особей, принадлежавших к шести видам. Многие люди не знают, что зимой посещать местные подземные ходы запрещено. Летучим мышам мешает даже один находящийся в пещере человек — даже в таком случае некоторые из них просыпаются, принимаются перелетать с места на место и искать место поспокойнее. Все это расходует накопленный мышами запас жира. При этом они в свою очередь будят других летучих мышей — происходит своеобразная цепная реакция. Проходит много часов, прежде чем в пещере наступает покой», — сказал эксперт по летучим мышам ELF Лаури Лутсар.

ELF вел подсчет людей, находившихся в важных для летучих мышей местах зимовки в период зимнего запрета.

«Мы догадывались, что зимой приходят часто, поскольку инфотаблички у подземных ходов часто ломают, иногда на свежем снегу видны протоптанные тропинки. Во время зимней переписи летучих мышей мы даже сталкивались под землей с группами туристов. Тем не менее, результаты исследования нас удивили — мы не ожидали, что люди бывают там так часто. Чтобы летучим мышам не пришлось просыпаться от частого звука шагов, шума от человеческой речи и света, мы поставили на входе в подземные ходы ограды, которые на зиму закрываются. Кроме того, за входами ведется видеонаблюдение. После того, как большинство летучих мышей покинет места зимовки, то есть в период с 1 мая до конца августа, входы будут открыты, а люди смогут исследовать подземные ходы», — сказал руководитель проекта по летучим мышам ELF Лаури Клейн.

Летучие мыши — рукокрылые, в Эстонии встречается 14 видов этих животных. Поскольку они питаются ночными насекомыми, они играют в экосистеме важную роль, сокращая численность различных вредителей. Летучие мыши находятся под охраной природы, законом запрещено нарушать их покой зимой. Более всего им угрожают нарушенный покой в месте зимовки, уничтожение летних мест обитания, использование сельскохозяйственных ядов и исчезновение старого древостоя.